Вокруг Ростова создадут лесопарковый пояс

В Ростове приняли решение о создании лесопаркового пояса вокруг города, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. Зеленый пояс общей площадью около 10 тыс. га охватит территории балочно-русловой сети в границах шести муниципальных образований. В их числе Ростов, Батайск, Новочеркасск, Аксайский, Мясниковский и Родионово-Несветайский районы.

На территории зеленого пояса будут запрещены сплошные рубки, использование токсичных химических препаратов, размещение отходов, ведение разработок месторождений полезных ископаемых, а также строительство животноводческих и птицеводческих комплексов.

На капитальное и жилое строительство в этих территориях будет наложено ограничение. При этом здесь разрешено строить гидротехнические сооружения, линии связи и электропередачи, трубопроводы, автомобильные дороги, социально значимые, спортивные и туристические объекты.

Границы пояса могут меняться, но с обязательным включением туда такого же по площади участка, как тот, что убывает в результате строительства объектов.

Дарья Голякова