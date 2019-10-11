Судьба недостроенных домов ЖК «Квартал Европейский» снова под вопросом

Надежды обманутых дольщиков ЖК «Квартал Европейский» снова рушатся.

Еще недавно им пообещали, что два дома достроят и даже включили их в дорожную карту, утверждённую вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко. Оказалось, что на деле все не так просто. Об этом стало известно в ходе очередной рабочей встречи с участием представителей регионального минстроя и госстройнадзора, которую провел заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. Дольщикам в очередной раз пообещали заняться их вопросом и поспособствовать их встрече с Виталием Мутко. Пока по двум домам, которые включены в процедуру конкурсного производства, даже не сформирован реестр кредиторов. Поэтому и сами дома остаются в прежнем недостроенном виде. А дорожную карту, на которую так надеялись дольщики, чиновники считают неактуальной из-за изменений в законодательстве. Об этом рассказала представитель инициативной группы дольщиков Ольга Давыдова.

История с достройкой ЖК тянется более десяти лет. Всего было не достроено 4 дома, два из них ввели в эксплуатация за счет средств дольщиков. Для привлечения внимания к своей проблеме те, кто так и не дождался ключей от своих квартир, планируют снова выйти на митинг. Он согласован администрацией Нижнего Новгорода и запланирован на 19 октября. Напомним, что на достройку ЖК «Квартал Европейский» по некоторым оценкам понадобится около 900 миллионов рублей.