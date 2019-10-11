Судьба недостроенных домов ЖК «Квартал Европейский» снова под вопросом
Дорожную карту, утвержденную Виталием Мутко, чиновники считают неактуальной.
Надежды обманутых дольщиков ЖК «Квартал Европейский» снова рушатся.
Еще недавно им пообещали, что два дома достроят и даже включили их в дорожную карту, утверждённую вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко. Оказалось, что на деле все не так просто. Об этом стало известно в ходе очередной рабочей встречи с участием представителей регионального минстроя и госстройнадзора, которую провел заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. Дольщикам в очередной раз пообещали заняться их вопросом и поспособствовать их встрече с Виталием Мутко. Пока по двум домам, которые включены в процедуру конкурсного производства, даже не сформирован реестр кредиторов. Поэтому и сами дома остаются в прежнем недостроенном виде. А дорожную карту, на которую так надеялись дольщики, чиновники считают неактуальной из-за изменений в законодательстве. Об этом рассказала представитель инициативной группы дольщиков Ольга Давыдова.
История с достройкой ЖК тянется более десяти лет. Всего было не достроено 4 дома, два из них ввели в эксплуатация за счет средств дольщиков. Для привлечения внимания к своей проблеме те, кто так и не дождался ключей от своих квартир, планируют снова выйти на митинг. Он согласован администрацией Нижнего Новгорода и запланирован на 19 октября. Напомним, что на достройку ЖК «Квартал Европейский» по некоторым оценкам понадобится около 900 миллионов рублей.