Самую высокооплачиваемую работу в Екатеринбурга предлагают менеджерам и водителям

Самой высокооплачиваемой должностью в Екатеринбурге в октябре стала менеджер по продажам металлопроката. По данным исследования сервиса Работа.ру, такой специалист может в месяц заработать до 200 тыс. руб. При этом, оплата будет состоять из фиксированного оклада и процента от продаж за месяц, а ее объем будет зависеть от количества успешно завершенных сделок. Основными требованиями к кандидатам, по данным сервиса, являются наличие опыта работы в продажах, работы с металлопрокатом и стрессоустойчивость.

Второй наиболее высокооплачиваемой должностью является категорийный менеджер крупной торговой сети продовольственных магазинов. Его зарплата начинается от 150 тыс. руб. От соискателей работодатели требуют опыт работы на руководящем посту в ритейле или индустрии потребительских товаров, а также навыки ведения переговоров и знание принципов управления товарной категорией. Аналогичную сумму предлагают специалисту по поиску коммерческой недвижимости, который должен обладать опытом оценки недвижимости и заключения договоров на долгий срок, а также правами и личным автомобилем.

Водителям грузовых автомобилей продуктовые ритейлеры обещают зарплату от 100 тыс. руб. Кандидаты должны иметь права категории Е, опыт работы на грузовых автомобилях и безаварийный стаж вождения. Backend-разработчик с опытом работы от двух лет в месяц может зарабатывать до 110 тыс. руб. В его функционал будет входить разработка собственной системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Сотрудник может работать удаленно при условии выполнении работы в срок.

Анастасия Реутова