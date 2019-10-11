Стрелка с Австралийским акцентом

Будущее территории Стрелки приобретает новые очертания. В рамках форума «Россия-Спортивная держава» Президенту Российской Федерации представили концепцию создания культурно-образовательного центра. Главные изменения, которые показали Владимиру Путину касаются тех самых исторических пакгаузов, чье будущее отстаивали нижегородские градозащитники. Губернатор Глеб Никитин отметил, что эти конструкции планируется использовать под экспозиции. Их собираются остеклить. Также на территории планируют построить здание филармонии на 1000 мест. В дополнение к этому на Стрелку могут перенести две Шуховские башни, которые находятся в Сормовском районе Нижнего Новгороде и в Балахне. Губернатор Нижегородской области назвал это перешивкой социальной ткани Нижнего Новгорода.

Владимир Путин остался доволен презентацией проекта и отметил, что если все удастся воплотить в жизнь, то получится лучше, чем в Сиднее. Поскольку губернатор сравнил территорию Стрелки с Сиднейской оперой. Впрочем, у нижегородских градозащитников есть свое видение будущего Стрелки. Тему прокомментировали Анна Давыдова и Мария Попова.

Озвученные президенту решения действительно стали сюрпризом для всех. Совсем недавно на встрече с главным архитектором Нижегородской области об этом и речи не шло. Все меняется со скоростью течения Оки и Волги, которые сливаются на той самой Стрелке.