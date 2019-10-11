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Суд арестовал екатеринбургского активиста Виктора Балдина на пять суток

Решение об аресте на пять суток активиста Виктора Балдина вынесла судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Ирина Цыбульская. Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из очевидцев заседания.

Напомним, полиция задержала активиста утром, 11 октября, и составила протокол, по которому в отношении господина Балдина было возбуждено административное дело по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций). По данным правоохранительных органов, в октябре 2017 года активист разместил на своей странице в «Одноклассниках» фото флага «Артподготовки» (деятельность организации запрещена на территории России).

Ранее господин Балдин появлялся в повестке как организатор митинга против опроса по строительству храма святой Екатерины (пройдет 13 октября). Власти отказали в проведении акции, региональная прокуратура вручила активисту предостережение, в котором говорится о проведенной проверке запланированной акции. Из-за несогласованности мероприятия надзорный орган предупредил господина Балдина об административной ответственности в случае проведения акции.

Дарья Соколова


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