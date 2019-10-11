За колонной не постоит

Застройщик МФК «Москва» — компания «Кортекс» — добилась в апелляционной судебной инстанции изменения границ участка под недостроенным комплексом в самом центре Перми. Колонна здания находится на смежном участке, принадлежащем предпринимателю Александру Ощепкову. При этом отмостка соседнего здания «заходит» на территорию «Кортекса». Застройщик заявлял, что это не позволяет ему активно реконструировать объект. Однако апелляционная инстанция узаконила фактическое землепользование сторон. Господин Ощепков с требованиями девелопера был не согласен и, когда суд удовлетворил требования «Кортекса», пытался обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях.



Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в начале сентября удовлетворил требования АО «Кортекс» к предпринимателю Александру Ощепкову об установлении смежной границы между своим земельным участком на ул. Пермской, 33, и соседним, на ул. 25-го Октября, 18. На своей территории «Кортекс» возводит МФК «Москва». На близлежащем участке господина Ощепкова располагается административное здание.

АО «Кортекс» является застройщиком МФК «Москва» в самом центре Перми, по ул. Пермской, 33. Строительство здания по этому адресу было начато более десяти лет назад. Девелопером на тот момент выступало ЗАО «Камтрансстрой», а объект назывался «Цепеллин». В кризис 2008 года строительство приостановилось, застройщик попал в процедуру банкротства. Компания «Кортекс» приобрела актив в 2013 году. Степень готовности объекта составляла 63%. По проекту в МФК «Москва» будут квартиры и офисные помещения, а также фитнес-центр площадью около 3,5 тыс. кв. м с бассейном и парковка на 130 мест. В мае этого года проект рассматривался на градсовете.

Исковое заявление в отношении Александра Ощепкова девелопер направил в суд еще в апреле 2017 года. Представители «Кортекса» ссылались на то, что граница между их участком и соседним не соответствует фактическому землепользованию — одна из колонн недостроенного комплекса находится на территории господина Ощепкова. Это не позволяло застройщику реконструировать здание. Владелец смежной территории настаивал на том, что во время межевания земли в 2007 году никаких колонн на его территории не было, границы были согласованы землепользователями. Проведенная во время суда экспертиза установила, что площадь наложения колонны на соседний участок составляет всего 2,8 кв. м.

Еще один иск «Кортекс» подавал в суд в отношении страхового общества «ВСК», он касался установления сервитута (компания также находится на ул. 25-го Октября, 18). «Кортекс» требовал установить за плату право постоянного ограниченного пользования частью земельного участка по ул. 25-го Октября. Как пояснял гендиректор компании Геннадий Кузнецов, наложить сервитут требовалось для организации пожарного проезда и исполнения требований пожарной безопасности. Однако на судебном заседании в августе 2018-го истец отказался от своих требований к ВСК. «Иск этот давно закончен и забыт»,— заявил господин Кузнецов в недавнем разговоре с корреспондентом “Ъ-Прикамье”.

В «Кортексе» заявляли, что нерешенные вопросы влияют на реализацию проекта: без сервитута и установления границ в новых координатах городские власти отказывают девелоперу во внесении изменений в разрешение на строительство.

«Мы все это время строили, у нас разрешение на строительство действующее. Мы не могли активно строить, потому что не знали, когда сдадим объект,— пояснил “Ъ-Прикамье” гендиректор «Кортекса».— Мы же не можем сказать покупателю, который к нам придет, что «когда-нибудь построим комплекс». Мы должны называть точную дату».

В ноябре 2018 года краевой арбитраж отказал в иске застройщику, тогда компания обратилась с жалобой в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

В апелляционной жалобе «Кортекс» ссылался на то, что проектная и разрешительная документация на МФК «Москва» была разработана и согласована до выполнения землеустроительных работ по уточнению границ двух соседних участков. Истец подчеркивал также, что часть объекта, принадлежащего предпринимателю Ощепкову,— отмостка — находится в границах участка «Кортекса». При согласовании смежной границы владельцы соседствующих территорий осуществляли совместную деятельность и имели общие экономические интересы.

Александр Ощепков против доводов апелляционной жалобы возражал и просил оставить решение суда без изменения. Ответчик заявил, что, требуя изменить границы участков, «Кортекс» пытается легализовать возведенную им самовольную постройку. Однако суд отклонил этот довод. По словам господина Ощепкова, отмостка, расположенная на территории «Кортекса», не является частью его здания и не входит в его общую площадь. Суд назначил еще одну экспертизу, которая указала, что отмостка является конструктивным элементом здания на ул. 25-го Октября, 18, и обеспечивает поверхностный водоотвод от стен и фундамента. Суд постановил изменить решение пермского арбитража и установить смежную границу земельных участков по новым координатам. Александр Ощепков безуспешно обжаловал это решение в арбитражном суде Уральского округа и Верховном суде РФ.

«Мы провели границы участка в соответствии с фактическим положением. Отдали отмостку его здания, а взяли землю под колонной — поменялись кусочками земли»,— пояснил гендиректор «Кортекса» корреспонденту “Ъ-Прикамье”.





По словам Геннадия Кузнецова, компания продолжает достройку МФК «Москва». Если ранее завершить работы на объекте девелопер планировал к четвертому кварталу 2020 года, то сейчас новые сроки «составляются, уточняются». Назвать их в «Кортексе» планируют после внесения изменений в разрешение на строительство. «После этого оформим паспорт застройщика, уточним сроки, когда будем сдавать объект. Сейчас стройка имеет очень большой процент готовности. И тепло в дом подается, и отделочные работы внутри ведутся. Почти запустили парковку для жителей»,— пояснил Геннадий Кузнецов, добавив, что продажа квартир еще не начата.

Евгения Ахмедова