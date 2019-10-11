Porsche построит электрический Macan на платформе Taycan

Компания Porsche построит электрическую версию кроссовера Macan на платформе электрического седана Taycan, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя сегмента кроссоверов немецкого автопроизводителя Джулиана Бауманна.

Господин Бауманн подтвердил, что в основу электрокроссовера ляжет платформа Premium Platform Electric (PPE), а оснащаться машина будет двумя электромоторами, что обеспечит полный привод. Кроссовер выйдет на рынок в нескольких вариантах мощности — топовая версия, как ожидается, получит 700-сильную силовую установку. При этом по дизайну электрический Macan будет отличаться от Macan с бензиновым двигателем.

Напомним, Porsche ранее официально подтвердил намерение превратить компактный кроссовер Macan в электромобиль, продолжив параллельно производство версии с бензиновым мотором