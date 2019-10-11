Четвертый энергоблок Нововоронежской АЭС включен в сеть

10 октября в 22:13 четвертый энергоблок Нововоронежской АЭС был включен в сеть после планово-предупредительного ремонта, сообщили на станции. На энергоблоке провели «средний» ремонт реактора с перегрузкой ядерного топлива в активной зоне, выполнили капитальный ремонт двух из шести парогенераторов и циркуляционных насосов, а также обоих турбогенераторов.

Сейчас в работе на Нововоронежской АЭС находятся четвертый, пятый и шестой энергоблоки. Продолжается приемка в эксплуатацию седьмого энергоблока.

Олег Мухин