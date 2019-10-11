В Екатеринбурге пройдет праздничное шоу

Праздничное шоу, посвященное юбилею Уральской горно-металлургической компании, пройдет 19 октября в 15.00 во Дворце игровых видов спорта (ДИВС «Уралочка», г. Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3).



Главными героями торжества будут спортивные семьи, в которых хотя бы один взрослый работает на предприятии компании. Участники прибудут из Приморского и Алтайского краев, Ленинградской, Кировской, Томской, Тюменской, Оренбургской, Владимирской, Кемеровской областей, республик Башкортостан и Карачаево-Черкессия. В совокупности до места соревнования они проделают путь в половину экватора Земли. Если к этой цифре прибавить обратную дорогу, то «Семь-Я» опоясывает всю планету.

Шесть семей-финалистов, которые выйдут на арену ДИВСа, будут определены на отборочных испытаниях 17 октября во Дворце спорта УГМК (г. Верхняя Пышма). В ходе большого юбилейного шоу 19 октября зрители совершат путешествие по «Вселенной УГМК». Организаторы – УГМК и Благотворительный фонд «Дети России» – придумали для участников необычные зрелищные эстафеты: скоростное ведение мяча в огромных ботинках, семейный бег в больших надувных лыжах и преодоление гигантской пятиметровой горки. Для того, чтобы справиться с этими испытаниями членам семей недостаточно быть спортивными и ловкими, важно быть еще и дружными. Судить команды будут знаменитые спортсмены. Так, в составе жюри Альсим Черноскулов (Клуб самбо УГМК), шестикратный чемпион мира по самбо; Alba Torrens (Баскетбольный клуб «УГМК»), испанская баскетболистка, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, чемпионка Европы, трехкратный победитель Евролиги ФИБА.

Спортивное шоу «Семь-Я» проводится ежегодно с 2000 года. В историю праздника вписаны фамилии более чем 2 тыс. семей из 15-ти регионов страны, каждая четвертая команда сумела преодолеть несколько этапов и выйти в финал конкурса. Своим примером участники показывают важность спорта, здорового и активного образа жизни для каждой семьи.

Юбилейным подарком всему залу станет выступление народной артистки России, певицы Валерии.



Уважаемые коллеги! Аккредитация на мероприятие с 9.00 до 19.00 18 октября Пресс-секретарь Благотворительного фонда «Дети России» Елена Дуреко, тел.: 89221271759, 89226004778

Справка УГМК – российский горно-металлургический холдинг, объединяющий более 40 предприятий в России и за рубежом. Основу компании составляет замкнутая технологическая цепочка по меди: от добычи сырья до производства готовой продукции на её основе (медная катанка, прокат, кабельно-проводниковые изделия, теплообменники). В 2018 году предприятия компании произвели рекордные 400 тысяч тонн катодной меди. В состав УГМК входит крупнейший в стране производитель цинка «Челябинский цинковый завод» с объемом производства более 200 тысяч тонн, а также вторая по размерам в стране угольная компания «Кузбассразрезуголь» с объемом добычи 45 млн тонн угля в год. Предприятия УГМК также производят свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, другие виды попутной продукции. В компании трудится более 80 тысяч сотрудников. Штаб-квартира УГМК располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область). Ежегодные инвестиции в развитие производства – до 60 млрд рублей