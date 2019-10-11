Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как раньше можно было заказать драгоценные украшения.

Сейчас, чтобы заказать что-то, и люксовые товары не исключение, не надо даже вставать с дивана. Пару кликов на мониторе компьютера или дисплее мобильного телефона и какое-нибудь колье с бриллиантами уже передано курьеру, который в тот же день привезет его вам на примерку. Конечно, я утрирую, но процедура выглядит несильно сложнее. Оформить специальный заказ, разработать дизайн украшения вместе с художником — все это тоже теперь можно делать онлайн. Сейчас сложно представить, что раньше процесс заказа и покупки украшения выглядел куда сложнее.

У Tiffany&Co. есть знаменитая Blue Book — ежегодный каталог новых украшений, выпускаемый с 1845 года и до начала ХХ века, процесс выбора и заказа по нему украшения выглядит следующим образом. Например, вы клиент из Лос-Анджелеса, где в 1800-х у Tiffany магазина не было, выбираете, скажем, кольцо по каталогу, далее отправляете запрос на него вместе с гарантиями от вашего банка (подтверждением вашей платежеспособности) в Нью-Йорк. Tiffany присылает три кольца на выбор, два из которых вы после примерки возвращаете.

Или пример, специального заказа драгоценностей от Van Cleef&Arpels: коронационный сет императрицы Фарах Пехлеви. Иранский правитель устроил что-то наподобие тендера и лучшим предложением оказался эскиз Van Cleef&Arpels. Корону Фарах должны были украшать драгоценные камни из запасов Государственной сокровищницы, располагавшихся в Центральном банке. Но вот незадача — камни не могли покидать не то что территорию Ирана, а даже хранилище. Сейчас современные технологии позволили бы сильно облегчить работу, а тогда, в 1960-х, Пьеру Арпельсу пришлось оборудовать ювелирную мастерскую в Центральном банке и работать там на протяжении полугода.

Современные технологии облегчили жизнь не только клиентам и ювелирам, но и геммологам. Сейчас, обнаружив интересный камень, вы можете просто сделать его фото и видео при помощи смартфона. Но еще в 1980-е, когда был обнаружен новый минерал — турмалин Параиба — такой возможности не было. А геммологам надо было быстро и точно описать его цвет, напоминающий воду в бассейне отеля, по телефону. И они нашли способ: цвет Glassex, так кто-то из них его обозначил. Glassex был популярной в то время моющей жидкостью. Никакой поэзии драгоценных камней, зато собеседник на другом конце провода представил правильный оттенок.