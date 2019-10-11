«Нет столько новых художников и проектов, чтобы каждый год выбирать лучших» Дмитрий Буткевич — о выставке номинантов Премии Кандинского

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему выставку решили проводить в два раза реже.

В Москве открылась выставка номинантов Премии Кандинского — одной из двух отечественных премий в области современного искусства и единственной полностью частной. Ее учредителем является Шалва Бреус, а оператором — Breus Foundation. В нынешнем году на наших глазах происходит «перезапуск» Премии, которая будет вручаться в 12-й раз. С 2007 эта церемония была ежегодной. Сейчас решили перейти на двухгодичный формат. Впервые также выставка проводится в музейном пространстве ММОМА на Петровке.

Вот, что сказал сам Шалва Бреус по поводу главных перемен в организации Премии: «Нам видится с высоты 12-летнего опыта, что уровень работ и охват художников будет более интересный при двухгодичном шаге, чем при ежегодном. В ежегодном ритме последние годы количество работ, которые жюри считало достойными было, на наш взгляд, недостаточным. Может, наши аппетиты росли. Поэтому мы хотим попробовать двухгодичный цикл. Если пространство современного искусства в России будет расширяться, мы с удовольствием перейдем на ежегодный ритм, мы вернемся».

То есть, попросту говоря, нет столько новых художников и проектов, чтобы каждый год выбирать лучших.

Шалва в другом разговоре, кстати, привел в доказательство своей позиции мнение организаторов Премии Марселя Дюшана – престижнейшей французской институции в области современного искусства. У них, сказал, то же мнение, что и авторов и работ не хватает!

А пока в главной номинации «Проект года» представлены 15 произведений, созданных за последние два года. Еще десять выставлены в номинации «Молодой художник» (до 35 лет) и пять претендуют на звание «Лучшего исследования в области истории и теории современного искусства». Шорт-лист Премии будет объявлен в конце октября, а победители станут известны на церемонии награждения, которая пройдет в ММОМА 13 ноября. К слову, победитель «Проекта года» получит 1,8 млн. руб., лучший «Молодой художник» – 450 тыс. руб.