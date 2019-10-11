11 октября, пятница
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

Казань вошла в тройку самых перспективных городов по версии Forbes

Казань заняла третье место среди десяти самых перспективных городов России по версии журнала Forbes. Составители рейтинга выбрали города, которые за последние десять лет совершили самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни, не включив в список Москву.

В качестве преимуществ городской среды в Казани специалисты отметили программу развития парков и скверов Татарстана, которая была запущена помощницей президента Татарстана Наталией Фишман в 2015 году. Новый этап программы посвящен повышению качества социальной инфраструктуры и комплексному развитию территорий.

Также специалисты обратили внимание на новые места, которые появятся в городе: на вторую очередь озера Кабан по проекту международного бюро Turenscape и «Архдесант», вторую очередь благоустройства бульвара «Белые цветы» по дизайну «Проектной группы 8» и проект благоустройства озера Лебяжьего от архитектурного бюро «Мост». Кроме того, был упомянут проект обновления НКЦ, куда в следующем году переедет Национальная библиотека Татарстана, вокруг которой расположится «Парк знаний», проект «Творческой группы» при мэрии Казани.

Среди культурных событий специалисты упомянули документальные лаборатории в Свияжске с участием известных и начинающих режиссеров и актеров, ежегодный летний книжный фестиваль в парке «Черное озеро», фестиваль молодой татарской режиссуры «Ремесло» и фестиваль Tatcultfest.

Лидером среди самых перспективных городов по версии Forbes стал Нижний Новгород. Второе место занял Санкт-Петербург. В топ-5 также попали Екатеринбург и Владивосток.

"Ъ-Казань"


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

спецпроекты

Профиль пользователя