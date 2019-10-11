Экс-министр труда Кубани Константин Федоренко стал директором «Артека»

Руководитель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении бывшего министра труда и социального развития Краснодарского края Константина Федоренко временно исполняющего обязанности руководителя ФГБОУ «Международный детский центр “Артек”». Документ размещен на официальном правительственном сайте.

Константин Федоренко с августа 2017 года исполнял обязанности министра образования, науки и молодежной политики края, а в июле 2018-го был назначен на должность краевого министра труда и социального развития. Он родился в Белореченске, окончил Кубанский государственный технологический университет. В 1997-2005 годах работал в ОАО «Белореченскрайгаз», после чего до 2006 года занимал должность замначальника управления промышленности администрации Белореченского района. С 2006 по 2007 год Константин Федоренко руководил управлением инвестиций и проектного сопровождения администрации Белореченского района, а с 2007 по 2008-й был начальником комитета реформ и развития по Белореченскому району в департаменте инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края. С 2008 по 2010 год чиновник перешел на работу первым заместителем главы администрации Белореченского района. С 2011 по 2013 годы он был замглавой районной администрации, а с апреля 2013-го замминистра образования и науки Краснодарского края. В 2014 году он был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II-й степени. Женат, воспитывает троих детей.

Василий Хитрых