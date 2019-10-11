Свердловские власти хотят заработать 2 млрд рублей на легальной сдаче квартир в аренду

Власти Свердловской области хотят выступить с инициативой облегчить процедуру получения патента для уральцев, сдающих жилье в аренду. По мнению чиновников, за счет вовлечения в налогооблагаемый оборот доходов от сдачи жилья в региональный и местный бюджеты увеличатся поступления налогов.

Владелец квартиры, который решил получить патент, должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и платить страховые взносы. Но первый заместитель губернатора Алексей Орлов предложил позволить получать патент без регистрации статуса «индивидуальный предприниматель» и ограничить его годовую стоимость от 500 руб. до 1,2 тыс. руб.

«Многие, имея возможность легко получить патент, вышли бы из тени. Это помогло бы увеличить поступление доходов в казну и стимулировать рынок жилья в регионе»,— пояснил он, предложив сформировать законодательную инициативу свердловским представителям в Госдуме и просчитать экономический эффект от инициативы.

По данным регионального министерства финансов, рынок аренды жилья в Екатеринбурге оценивается в 12-16 млрд руб. В случае одобрения инициативы доход в бюджет области составит около 2 млрд руб. Сейчас в казну поступает только 150 млн руб.

Анастасия Реутова