Конгрессно-выставочное бюро Петербурга признано победителем премии Russian Business Travel & MICE Award 2019

Конгрессно-выставочное бюро комитета по развитию туризма Петербурга объявлено победителем в номинации «Лучший офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE» премии Russian Business Travel & MICE Award 2019. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

Отбор победителей премии производился поэтапным голосованием: сначала на сайте премии, а затем — экспертным советом.

Премия Russian Business Travel & MICE Award была учреждена девять лет назад и охватывает всех участников рынка делового туризма, от отелей до организаторов конференций.