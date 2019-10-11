Парк Победы в Екатеринбурге оштрафовали за нарушения при строительстве

Орджоникидзевский районный суд оштрафовал ООО «ОСК «Парк Победы» за нарушения аренды особо охраняемых природных объектов на 2,4 млн руб. Пресс-служба Свердловского областного суда сообщила, что в августе 2017 года специалистами отдела регионального государственного экологического надзора было выявлено, что на территории парка велись строительные работы: бурили скважины, заливали бетон и возводили фундамент. При этом снимался и уничтожался верхний слой почвы, повреждения составили 717,16 кв. м. В результате были установлены правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 8.4, ч. 4 ст. 8.25 и ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).

Как оказалось, вся деятельность велась в отсутствие проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу. Не было у Парка Победы и утвержденной департаментом лесного хозяйства Свердловской области лесной декларации. Парк Победы не был согласен с решением Орджоникидзевского суда и попытался его оспорить в Свердловском областном суде. Однако судебная коллегия оставила решение без изменений. Связаться с представителями парка не удалось.

Евгений Минин