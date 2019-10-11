Прокуратура ЯНАО объявила предостережение «Ямалкоммунэнерго» из-за нехватки тепла в поселках

Прокуратура Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) объявила предостережение о недопустимости нарушения закона врио руководителя филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе Владиславу Хасматулину. Причиной стали результаты проверки, которую провела прокуратура в августе. «Организация не приняла меры к обеспечению котельных сел Антипаюта, Гыда достаточным количеством топлива, необходимого для надежной работы источников теплоснабжения в аварийных условиях. Имеющиеся на момент проверки запасы на 20% ниже норматива. В село Находка топливо в необходимом количестве поставлено не было»,— заявили в прокуратуре.

После предостережений котельные в селах обеспечили необходимым количеством топлива.

Это не первое предостережение господину Хасматулину от прокуратуры района. В сентябре в прокуратуре сообщили о результатах проверки при подготовке к отопительному периоду 2019–2020 годов. Тогда прокуратура установила, что филиал «Ямалкоммунэнерго» в ноябре–декабре планирует начать капремонт сетей тепло- и водоснабжения нескольких домов и детсада в селе Антипаюта. Однако, указали представители ведомства, поставка энергоресурсов в осенне-зимний период должна быть бесперебойной. Так, в ноябре прошлого года филиал ремонтировал в поселке Газ-Сале теплосети, оставив без тепла на пять дней жильцов многоквартирных домов и четырех объектов инфраструктуры.