Градозащитники критически оценили предложения губернатора по развитию Стрелки

Нижегородские градозащитники критически оценили предложения по развитию территории Стрелки, о которых губернатор Глеб Никитин рассказал Президенту России Владимиру Путину в ходе поездки главы государства в Нижний Новгород на форум «Россия – спортивная держава».

Кандидат исторических наук, эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова не знала, что губернатор выступит с такими предложениями, и выражает удивление в связи с тем, что разом оказались проигнорированы все проекты, разработанные за несколько лет, прошедшие публичное обсуждение и получившие поддержку общественности и профессионалов.

Градозащитник Мария Попова также недоумевает по поводу спешки, с которой новые идеи были доложены Президенту, и настаивает на необходимости обсуждения любых предложений по развитию Стрелки с жителями района и города, а также с профессионалами.

Напомним, что в рамках форума «Россия – спортивная держава» России Владимир Путин посетил павильон, посвященный предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода. Глеб Никитин представил Президенту концепцию развития территории Стрелки, сообщив, в частности, о планах создания здесь музейного пространства и о размещении на Стрелке нового здания филармонии. Губернатор рассказал, что конструкции пакгаузов 1896 года будут «зашиты» в стекло, и что это место станет таким же символом страны, как Сиднейская опера, узнаваемым во всем мире.

«Красиво. Это будет лучше, чем в Сиднее. Хорошо у вас получилось», – ответил Владимир Путин.