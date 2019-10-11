В Татарстане в рамках нацпроектов заключены 90% госконтрактов на 13,4 млрд рублей

В Татарстане в рамках реализации национальных проектов заключены 90% всех государственных контрактов на 13,4 млрд руб. Об этом в Доме предпринимателя на стратегической сессии по реализации нацпроектов заявил глава минэкономики республики Фарид Абдулганиев, сообщает пресс-служба министерства.

По его словам, на сегодняшний день на реализацию нацпроектов в Татарстане поступили 17,9 млрд руб., что составляет 70% от годового плана, и освоены 15 млрд руб. (58,5% от годового плана). Всего в этом году на эти цели выделят 25,7 млрд руб., в том числе 18,1 млрд руб. из госбюджета.

Господин Абдулганиев добавил, что оставшиеся контракты в рамках нацпроектов планируют заключить в течение октября. Татарстан принимает участие в 12 нацпроектов, в рамках которых республика реализует 49 региональных проектов, затрагивающих приоритетные отрасли экономики и социальной сферы.

"Ъ-Казань"