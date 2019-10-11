В Нижегородской области рост жилищного строительства составил 12%

По итогам трех кварталов года в Нижегородской области было построено более 967 тыс. кв. м жилья. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 12,1%, сообщает пресс-служба правительства региона.

Объем выполненных работ в сфере строительства составил 110,7 млрд руб., что на 28,2% выше, чем в 2018 году (в сопоставимых ценах). Всего по итогам года планируется ввести в эксплуатацию 1,4 млн кв. м жилья.

Напомним, что в январе-августе рост жилищного строительства в регионе составил 17,3%. Тогда эксперты пояснили “Ъ-Приволжье”, что такие показатели искусственно завышаются за счет частных домов – когда население регистрирует пристрой или реконструкцию здания, то вся площадь жилья учитывается как новое строительство.

Подробнее об учете жилищного строительства – в материале “Ъ-Приволжье” «Статистика расстроила рынок».

Анастасия Еремина