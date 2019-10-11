Директора филиала «Росгранстроя» в Ростове подозревают в превышении полномочий

В отношении директора филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в Ростове возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ. По данным «СПАРК-Интерфакс» должность директора филиала с 2010 года занимает Сергей Котов.

По версии следствия, в 2017 году между ФГКУ «Росгранстрой» и ООО «Наследие» был заключен государственный контракт на поставку оборудования на сумму более 30 млн руб. Согласно его условиям, «Наследие должно было поставить оборудование, установить его, смонтировать и ввести в эксплуатацию на шести автомобильных пунктах пропуска.

Компания не выполнила работу, а подозреваемый, зная об этом, подписал товарную накладную и акт приема-передачи, в которых содержались ложные сведения. Подрядчику перечислили деньги в полном объеме.

Дарья Голякова