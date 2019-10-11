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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Оренбуржье намерены развивать ветроэнергетику

Глава Оренбуржья Денис Паслер подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития ветроэнергетики. Договор предусматривает строительство на территории региона в 2021 – 2023 гг. ветряных электростанций совокупной мощностью до 200 МВт, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фонд развития ветроэнергетики является совместном предприятием, созданным на паритетной основе ПАО «Фортум» и АО «РОСНАНО» в целях инвестирования в строительство ветропарков. Первым завершенным совместным проектом партнерства стала Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт, введенная в эксплуатацию в январе 2019 года.

В Оренбургской области увеличивается доля возобновляемой энергетики в энергобалансе. Регион лидирует в России в сфере развития солнечной энергетики.

Андрей Сазонов


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