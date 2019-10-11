«Фосагро» может вложить 150 млн рублей в курский логистический комплекс

В ходе сельскохозяйственного форума «Золотая осень» курский вице-губернатор Сергей Стародубцев встретился с представителями группы «Фосагро». Согласно сообщению областной администрации, компания рассчитывает вложить около 150 млн руб. в «производственно-логистическую базу» в регионе. Расположиться она может на юго-западе Курской области.

Ранее «Фосагро» заявила о вложении 115 млн руб. в развитие сети дистрибуции в Воронежской области. и 100 млн руб. — в два тамбовских центра дистрибуции. В Черноземье у компании уже работает 14 центров дистрибуции.

Владимир Зоркий