11 октября, пятница
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Фото: Boeing

Porsche построит летающий автомобиль

Компания Porsche объявила о намерении построить летающий автомобиль. Партнером немецкого автопроизводителя проекта станет американская аэрокосмическая компания Boeing.

Никакой детальной информации о грядущем летательном аппарате нет, но известно, что речь идет о полностью электрическом летающем автомобиле с системой вертикального взлета и посадки. Новую разработку Porsche и Boeing позиционируют как «летающий автомобиль премиум-класса».

Напомним, в настоящее время сразу несколько крупных компаний — Audi, Daimler, Geely, Uber, Airbus и другие — ведут разработки в области летающих беспилотников для пассажирских и грузовых перевозок.

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