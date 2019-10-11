Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Петербург

Президент России Владимир Путин пригласил руководителей стран СНГ, не входящих в Евразийский экономический союз АЭС, принять участие в неформальном саммите ЕАЭС в Петербурге 20 декабря. Как пояснил глава государства, на встрече планируется «в дружеской, абсолютно неформальной обстановке в преддверии Нового года поговорить по текущим вопросам, обменяться мнениями о том, что мы могли бы сделать в наступающем году, сверить часы по актуальным международным вопросам»,— цитирует господина Путина РИА Новости.

При этом президент РФ предложил «не перегружать» и «не усугублять» петербургский саммит протокольными заседаниями, ограничившись обсуждением текущих вопросов и обедом в неформальной обстановке.

Напомним, что в число стран ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.