Renault Group сменила генерального директора

Совет директоров Renault Group принял решение прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора компании Тьерри Боллоре. Он был назначен на эту должность в ноябре 2018 года на фоне скандала вокруг Карлоса Гона. Господин Боллоре также покидает должность президента французского автоконцерна.

Новым временным генеральным директором компании была назначена Клотильда Дельбо. Помогать ей будут старшие управляющие директора Оливье Мюрге и Хосе-Висенте де лос Мозос. Пост президента Renault теперь будет занимать Жан-Доминик Сенар, который возглавляет альянс Renault-Nissan. Именно по его инициативе, как сообщали ранее СМИ, был поднят вопрос на сегодняшнем собрании руководства Renault о прекращении полномочий господина Боллоре.

Госпожа Дельбо начала работать в Renault в 2012 году в должности инспектора. 1 мая 2014 года она была назначена директором по контролю производства всего альянса, а также заняла должность старшего вице-президента компании. Через два года она стала исполнительным вице-президентом и старшим финансовым директором Renault Group. С апреля нынешнего года она также отвечала за систему внутреннего контроля французского автоконцерна.

Кирилл Сарханянц