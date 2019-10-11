Сотрудник ветеринарной службы из Тольятти обвиняется во взяточничестве

Главный специалист тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ «Самарское ветеринарное объединение» предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в получении взятки на сумму более 722 тыс. руб. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По данным ведомства, с 2016 по 2018 год предполагаемый преступник неоднократно получал взятки за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на продаваемую продукцию. При этом он не проводил осмотр и идентификацию продукции животного происхождения.

Кроме того, после оказанных им услуг партия говядины массой 988 кг с бактериями Listeria monocytogenes поставлялась в воинскую часть. Обвиняемого будут судить по ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время материалы дела направлены в федеральный суд.

Алена Смирнова