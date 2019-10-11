Подозреваемый в убийстве ребенка в Саратове заявил о раскаянии

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой саратовец Михаил Туватин сообщил, что ранее он не был знаком с девочкой, на момент совершения преступления видел ее в первый раз. Это следует из видео допроса гражданина, который разместил в интернете СК РФ.

Господина Туватина спрашивают, признает ли он свою вину и раскаивается ли в содеянном. Он на оба вопроса ответил утвердительно.

Расследование убийства ребенка продолжается. В частности, проверяется версия событий, озвученная подозреваемым. Он заявил, что убил девочку из-за вопроса о гараже. Несколько месяцев назад Михаил Туватин самовольно занял чужой гараж. В день преступления он находился у гаража. В этот момент мимо проходила потерпевшая. Она якобы задала ему вопрос, его ли это гараж. Гражданин предположил, что гараж может принадлежать семье девочки, и она может донести на него родным, после чего затащил ребенка в гараж и убил.

Марина Ковалева