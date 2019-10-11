Работникам МУПов Екатеринбурга повысят зарплату на 4,3%

Власти Екатеринбурга с начала октября увеличили зарплату работникам муниципальных учреждений на 4,3%. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте администрации, подписал глава города Александр Высокинский. Средства будут выделены из бюджета Екатеринбурга, а также из дохода, полученного учреждениями от своей деятельности.

Согласно документу, оплату повысят сотрудникам 53 муниципальных предприятий. Среди них: МБУ «Дендрологический парк-выставка», «Мастерская генплана», «Энергоснабжение», «Водоотведение и искусственные сооружения», «Городская служба автопарковок», «Автобаза администрации Екатеринбурга», «Екатеринбургская радиокомпания “Радио Екатеринбург”», МКУ «Городское благоустройство», МАО «Город».

Кроме того, зарплата увеличится у сотрудников дошкольных и общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта, структурных подразделений управления здравоохранения мэрии и немедицинским сотрудников муниципальных учреждений здравоохранения.

Анастасия Реутова