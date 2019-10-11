Сотрудницу Ростовской таможни подозревают в получении инвалидности по подложной справке

В отношении государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Гуково Ростовской таможни возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

По версии следствия, подозреваемая по справкам медицинского освидетельствования признанного инвалидом гражданина добилась установления ей второй группы инвалидности бессрочно для получения социальных выплат. При этом женщина не проходила медицинский осмотр и не имела оснований на получение инвалиднсоти. За три года подозреваемая по ложным справкам получила страховые выплаты по инвалидности на общую сумму более 340 тыс. руб.

Дарья Голякова