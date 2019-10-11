Академия наук Башкирии закажет исследование о причинах высокой смертности от онкологии

Академия наук Башкирии заплатит 930 тыс. руб. компании «Лимтрит» за исследование о том, как демографические, поведенческие, медико-организационные факторы влияют на смертность населения от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в Башкирии. Кроме того, республика лидирует в России по росту смертности от онкологических заболеваний (за 10 лет она выросла на 18,6% при том, что в России снизилась на 2%).

До 20 декабря «Лимтрит» должен предоставить отчет о факторах, повлиявших на высокую смертность от этих групп заболеваний в разных муниципалитетах, предложить меры по снижению смертности. Результаты исследования планируют использовать при подготовке Стратегии социально-экономического развития Башкирии до 2030 года.

ООО «Лимтрит», по данным Kartoteka.ru, на 65% принадлежит директору НИИ онкологии Башкирского государственного медицинского университета Шамилю Ганцеву, на 35% — Рустэму Амирову.

Майя Иванова