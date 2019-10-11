Якутский шаман возобновит поход в Москву для «изгнания Путина»

Якутский шаман Александр Габышев заявил о повторном походе в Москву для изгнания президента РФ Владимира Путина. Об этом он рассказал Тайге.инфо.

По словам шамана, он возглавит отряд из 24 человек. «За ними стоят регионы, целые города, лидеры, народ России. Мой отряд — это вся Россия»,— пояснил Василий Габышев. Он уточнил, что обряд изгнания президента он намерен провести с помощью общественных волнений: «Это митинги, это протесты, это миллионы, тысячи — вот и весь обряд мой. Конечно, я шаманские обряды знаю, но это не главное. Главное здесь — народ».

Напомним, что в марте этого года шаман отправился пешком в столицы, чтобы «изгнать Путина». До Москвы он планировал добраться к 2021 году. В сентябре 2019 года его задержали сотрудники полиции на границе Иркутской области и Бурятии и завели уголовное дело о призывах к экстремизму. Позже его направили в психоневрологический диспансер, где провели психолого-психиатрическую экспертизу, а затем отпустили.

Юлия Сасевич