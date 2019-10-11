«Агропарк» может построить в Курской области вторую очередь теплиц

Курский вице-губернатор Сергей Стародубцев в ходе сельскохозяйственного форума «Золотая осень» обсудил с делегацией ООО «ТК “Агропарк”» строительство в Курской области второй очереди тепличного комплекса с увеличением производственных площадей до 30 га. Об этом сообщили в обладминистрации. Другие параметры проекта не раскрываются.

Строительство первой очереди компания завершила в конце 2015 года. В Глушковском районе появились теплицы стоимостью 2,2 млрд руб., проект финансировал Россельхозбанк. Мощности первой очереди — 6,6 тыс. т продукции в год, в том числе 1,8 тыс. т томатов и 4,6 тыс. т огурцов, а также 220 т салата и зеленых культур.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ТК “Агропарк”» зарегистрировано в 2013 году, уставный капитал — 10 тыс. руб. Основным владельцем и гендиректором является Алексей Пахомов. Выручка компании в 2018 году — 152 млн руб., убыток — 273 млн руб.

Владимир Зоркий