Экс-главу филиала ВТБ отправили обратно в лагерь досиживать срок

Сегодня новосибирский областной суд взял под стражу и отправил обратно за решетку экс-главу регионального филиала ВТБ Вадима Григорьева, осужденного на девять с половиной лет за хищение у кредитной организации свыше 1,1 млрд руб. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала прокурор апелляционного отдела облпрокуратуры Ксения Клековкина.

Приговор Вадиму Григорьеву вынесли еще в марте 2017 года. По ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег) экс-глава местного филиала ВТБ получил девять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. Выйти на свободу он был должен только в 2026 году. Однако уже в мае 2018 года экс-банкир подал в новосибирский райсуд прошение об освобождении по болезни. Это ходатайство было удовлетворено, и бывшего финансиста отпустили из колонии.

Больше чем через год прокуратура добилась отмены этого решения. Ходатайство бывшего банкира об освобождении вернули на новое рассмотрение в тот же райсуд, который на этот раз его не удовлетворил.

Теперь пришла очередь уже экс-финансиста жаловаться. До рассмотрения апелляции бывший топ-менеджер филиала ВТБ оставался на свободе. Сегодня новосибирский облсуд отклонил его жалобу и изменил меру пресечения на заключение под стражу. После полутора лет на свободе Вадим Григорьев вернется в колонию досиживать срок.

Константин Воронов