Отопительный сезон в Краснодаре стартует с 11 октября

Глава Краснодара Евгений Первышов пописал постановление о начале отопительного сезона в кубанской столице. Он стартует сегодня, 11 сентября, для больниц, поликлиник, детских садов и школ, а также жилых домов. Отопление будут подавать по заявочному принципу.

В мэрии уточняют, что если потребители не подали заявок, то тепло в их дома начнет поступать по истечении пяти дней, когда среднесуточная температура опустится до +8°.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК сообщили, что заявки на подачу тепла в социальные объекты подают руководители этих учреждений, от жилых домов — управляющие организации.

Постановление о начале отопительного сезона предписано Краснодарской ТЭЦ, АО «Краснодартеплосеть», филиалу АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», ООО «Южное тепло-энергетическое предприятие» и АО «Краснодаргоргаз». Оно уже вступило в силу.

Василий Хитрых