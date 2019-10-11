Свердловские власти пообещали в 2020 году отремонтировать около 137 км дорог

В Свердловской области в 2020 году планируется отремонтировать почти 137 км дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает департамент информполитики региона. Соответствующие планы были одобрены в ходе общественных обсуждений. «На ремонты дорог мы направим примерно 3 млрд руб. Главная задача — это правильно расставить приоритеты, чтобы за меньшие деньги решить больше проблем. Всего финансирование нацпроекта до 2024 года составит более 22 млрд руб. на дорожные ремонты. В том числе, 10 млрд руб. из федерального бюджета»,— рассказал Василий Старков.

В общем объеме ремонта в 2020 году 86,3 км — 26 участков региональных дорог. «На эти цели будет направлено 1,3 млрд руб. К концу года доля региональных дорог в нормативном состоянии должна будет достигнуть 50,5%»,— отметил начальник управления автомобильных дорог Вячеслав Данилов. В Екатеринбурге отремонтируют 18 участков улично-дорожной сети общей протяженностью более 21 км. Общая площадь участков — 436,7 тыс. кв. м. Также планируется обновить 59 светофоров. В Нижнем Тагиле отремонтируют 22 участка улиц протяженностью 29,6 км, общей площадью 430,5 тыс. кв. м.

На 1 октября 2019 года, по данным господина Старкова, выполнено 80% от запланированного. «Это хороший задел на динамичный финиш по дорожным работам в этом году»,— отметил он. В этом году отремонтировано 42 участка региональных дорог протяженностью более 80 км, 20 объектов уже введено, остальные будут введены до 25 октября.