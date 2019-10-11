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Под Тюменью построят зерновой комплекс вместимостью 10 тыс. тонн

В Казанском районе Тюменской области построят сушильно-сортировального комплекса и хранилища зерна на 10 тыс. т. Инициатор проекта - ООО «Агросервис».

Проект подразумевает подготовку площадки под установку приобретаемого оборудования, строительство площадки и хранилища зерна, а также приобретение необходимого оборудования. Стоимость проекта 63,3 млн руб. Работы планируется завершить в 2020 году, сообщает пресс-служба главы региона.

Проект создан по инициативе ООО «Обь-регион» (Сургутская птицефабрика), которое будет являться основным потребителем заготовленного зерна.

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