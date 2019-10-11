Удмуртия и еще три региона страны получат 74,94 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья

Удмуртия и еще три региона страны получат 74,94 млн руб. на переселение граждан из аварийного жилья. Работа ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В целом Удмуртия должна получить 284 млн руб. федеральных средств на реализацию первого этапа обозначенной программы в 2019-2020 годах. Софинансирование региона составит 8,8 млн руб. За счет этих денег планируют расселить 260 аварийных помещений, переселив 613 человек.

Напомним, что в мае 2019 года Удмуртия получила первый транш на переселение граждан из аварийного жилья в размере более 80 млн руб. Средства довели всем восьми муниципалитетам, участвующих в этом этапе программы.