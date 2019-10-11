МЧС предпримет дополнительные меры защиты питьевой воды в Уфе из-за аварии на «Полиэфе»

В реку Казмышла Благовещенского района Башкирии, которая через реку Изяк соединена с рекой Уфой, где расположены городские водозаборы, могло попасть около 7 тыс. т неочищенных стоков завода «Полиэф», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные экстренных служб. Спасатели планируют перекрыть русло реки, чтобы предотвратить риск попадания отходов в реку Уфу, и перенаправить воды сначала в специальный котлован, а оттуда — на очистные сооружения. Для этих целей, сообщает агентство, подготовлен котлован диаметром 40 м и глубиной 4 м. «Кроме того, решены вопросы привлечения специального транспорта для доставки загрязненных стоков на местные очистные сооружения и рекультивации речного грунта»,— отметил собеседник агентства и добавил, что пропускная труба для перевода русла реки в котлован подготовлена.

В пресс-службе «Полиэф» сообщили, что река Казмышла, ширина которой не превышает 50 см, а глубина 10 см., уже перекрыта.

Авария на заводе «Полиэф» (входит в группу «Сибур») произошла в среду вечером. На территории предприятия прорвало бетонный резервуар, где находились неочищенные стоки. По данным МЧС, вытекло около 8 тыс. кубометров отходов.

Руководство «Сибура» уже принесло извинения за аварию и пообещало возместить причиненный экологический ущерб, сумма которого пока не установлена. Предприятие также намерено провести ревизию всех технологических процессов на «Полиэфе».

Напомним, что это вторая за полгода авария на башкирском предприятии «Сибура». В июле в результате сброса неочищенных стоков предприятия погибла рыба в реке Изяк — притоке реки Уфы.

«Полиэф» — крупнейший в России производитель терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата (сырья для полимерной пищевой упаковки).

Ирина Самойлова