В Оренбурге замначальника отдела полиции подозревается во взяточничестве

Заместитель начальника отдела полиции № 6 МУ МВД России «Оренбургское» обвиняется в получении взятки (п. «б,в» ч.5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

По данным следствия, с июня по октябрь 2019 года злоумышленник, угрожая привлечь к административной ответственности «бригаду строителей», получил у их бригадира 180 тыс. руб. за общее покровительство и попустительство по службе. 7 октября 2019 года мужчина лично получил от бригадира очередную взятку в 50 тыс. руб. и был задержан с поличным.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Алена Смирнова