Коммунисты Тывы выступили за возвращение прямых выборов мэра

Представители реготделения КПРФ в Тыве планируют организовать референдум по вопросу возвращения прямых выборов мэров в республике, сообщает пресс-служба туврескома партии. Свою инициативу они объясняют тем, что в республиканское отделение коммунистов регулярно поступают звонки обеспокоенных граждан с соответствующим запросом.

«В столице Республики Тыва Кызыле и районах, во главе должен стоять народный избранник, а не назначенец, как сейчас. В этом случае народные избранники будут ощущать прямую ответственность за свои действия и держать ответ перед жителями, им придется действовать в интересах своих избирателей»,— говорится в официальном заявлении компартии.

С 1 ноября 2019-го по 1 февраля 2020 года коммунисты планируют провести в городах и районах республики около 500 пикетов и сбор подписей за возвращение прямых выборов, а после организовать массовый митинг. «Более глубоко проработанного плана пока что нет, нужно понимать, что каждый город живет по-своему, посмотрим, какая будет обратная связь по нашим отделениям в регионе»,— рассказал «Ъ-Сибирь» руководитель отдела по протестным действиям туврескома КПРФ Денис Денисов.

Напомним, ранее отделения ЛДПР и КПРФ отказались признать итоги выборов Верховного Хурала республики, которые прошли 8 сентября этого года, назвав их фальсифицированными. Согласно итогам, «Единая Россия» набрала более 80% голосов. Оппозиционеры заявили о нарушениях во время проведения выборов и пообещали привлечь нарушителей к ответственности .

Юлия Сасевич