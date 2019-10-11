Уголовное дело завкафедрой русского языка Воронежского технического госуниверситета передано в суд

Прокуратура Ленинского района Воронежа утвердила обвинительное заключение в отношении завкафедрой русского языка и межкультурной коммуникации Воронежского государственного технического университета, руководителя Центра русского языка ВГТУ Людмилы Ковалевой. Ее обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

Следствие полагает, что в октябре 2018 года к госпоже Ковалевой обратился «индивидуальный предприниматель, предоставляющий работу иностранным гражданам». «Предприниматель обсудил с обвиняемой возможность сдачи шестью гражданами Узбекистана комплексного экзамена для иностранных граждан на знание основ русского языка, законодательства и истории России,— следует из сообщения облпрокуратуры.— Ковалева сообщила, что может принять решение о положительном результате по итогам сдачи комплексного экзамена иностранных граждан, потребовав передать ей денежные средства в размере 12 тыс. руб. за каждого гражданина Узбекистана, сдающего экзамен». При передаче 72 тыс. руб. она была задержана полицейскими, сообщили в ведомстве. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд.

Олег Мухин