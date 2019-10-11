Из Нижнего Новгорода запустят прямой субсидируемый рейс в Самару

Из нижегородского аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов») с 18 октября запустят прямой субсидируемый рейс в Самару (аэропорт Курумоч). Перелеты будут выполняться пять раз в неделю (за исключением среды и пятницы) самолетами Sukhoi Superjet 100.

Рейсы будет осуществлять компания «Ираэро», сообщает Aviation Explorer со ссылкой на перевозчика. Добавим, что недавно компания анонсировала запуск перелетов из Нижнего Новгорода в Екатеринбург, а также увеличение количества полетов из Стригино в Санкт-Петербург – рейсы станут ежедневными.

«Стригино для нас становится узловым аэропортом с активным траффиком. Запустить данные рейсы в рамках постановления №1242 (о предоставлении субсидий на развитие региональных авиаперевозок.– “Ъ-Приволжье”) стало возможно при активной поддержке правительства Нижегородской области»,– цитирует издание генерального директора авиакомпании «ИрАэро» Юрия Лапина.