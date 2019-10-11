Двух жителей Ижевска заключили под стражу за разбой с ущербом более 530 тысяч рублей

Завьяловский райсуд заключил под стражу 32-летнего и 39-летнего ранее судимых жителей Ижевска, которых обвиняют в разбойном нападении по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Обозначенная мера пресечения действует по 7 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии. При этом обвиняемые имели не погашенные судимости по предыдущим приговорам.

В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что в районе 7:00 8 октября мужчины в масках ворвались в дом к 65-летней жительнице Завьяловского района, и угрожая ножом похитили ювелирные изделия и деньги на сумму более 530 тыс. руб., нанеся женщине несколько ударов, а затем связав ее. Обвиняемых «по горячим следам» задержали сотрудники специализированного отдела по борьбе с имущественными преступлениями управления уголовного розыска МВД по Удмуртии совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции. Похищенное изъято. За совершение данного преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.