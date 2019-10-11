В Ленобласти убрали более 200 незаконных съездов

На территории Ленинградской области с июня ликвидировано более 200 незаконных съездов к жилым домам, карьерам и свалкам.

Как сообщили в пресс – службе дорожного комитета региона, больше всего таких нарушений было выявлено во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском и Тосненском районах.

Работы выполнялись по предписанию ГКУ «Ленавтодор». Несанкционированные съезды с региональных дорог не просто ликвидируются, на их месте устанавливают металлические ограждения.

Ранее в пресс-службе заявляли, что только на территории Никольского были устранены более 30 таких незаконных съездов