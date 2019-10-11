«Ласточки» из Майкопа в Адлер не будут ходить до декабря

Из-за ремонта железнодорожного тоннеля на перегоне Кабардинская-Хадыженская с 13 октября до 7 декабря текущего года будут отменены «Ласточки» (№812/811), курсирующие по маршруту Имеретинский Курорт – Майкоп, а также «Ласточки (№ 814/813), совершающие поездки из Адлера в Майкоп.

Как сообщают в пресс-службе СКЖД, на время проведения работ будет приостановлено движение поездов №202/201 Москва – Имеретинский Курорт, №241/242 Адлер – Иркутск, №261/262 Архангельск – Адлер, № 282/281 Череповец – Адлер, № 468/467 Смоленск – Имеретинский Курорт, № 479/480 Санкт-Петербург – Сухум, № 117 Самара – Адлер.

По участку Краснодар – Тупсе будут следовать поезда № 39/140 Барнаул – Адлер, № 309/310 Воркута – Адлер, Кисловодск – Адлер, № 679/680 Владикавказ – Адлер, № 602 Ставрополь – Адлер и № 79/80 Архангельск – Адлер. Ранее они курсировали по участку Армавир – Туапсе.

Конечным пунктом поезда № 808/807 Ростов – Туапсе станет станция Краснодар-1. Пригородный поезд № 6048/6047 Майкоп – Туапсе будет следовать до станции Кабардинская. «С нее пассажиров на автобусах доставят до станции Хадыженская, где они смогут пересесть на поезд Хадыженская – Туапсе. Такая схема движения организована и в обратном направлении», - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Василий Хитрых