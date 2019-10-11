Большинство муниципалитетов Самарской области отказались от субсидий на ремонт мусорных контейнеров

Средствами из бюджета Самарской области на ремонт контейнерных площадок воспользовались 10 из 37 муниципалитетов региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Самарской области.

В этом году из областного бюджета предусмотрены субсидии на ремонт существующих и устройство новых контейнерных площадок, ликвидацию свалок, закупку контейнеров и бункеров. Однако из 37 муниципалитетов в мероприятиях по устройству контейнерных площадок не участвуют 10. Это Жигулевск, Новокуйбышевск, Похвистнево, Сызрань, Тольятти, а также Исаклинский, Клявлинский, Кошкинский, Ставропольский и Шенталинский районы. В госпрограмме по ремонту контейнерных площадок не участвуют 27 муниципалитетов.

Кроме того, ликвидацию незаконных свалок не будут производить пять городов региона (Жигулевск, Октябрьск, Кинель, Похвистнево и Чапаевск) и 18 муниципальных районов.Заявку на участие в софинансировании на закупку мусоросборников подали все муниципалитеты, кроме Жигулевска, Ставропольского и Шенталинского районов. «Субсидии из бюджета Самарской области выделяются с целью увеличения эффективности работ муниципальных образований по реализации госпрограмм. Отказы муниципальных образований от выделенных областным бюджетом средств негативно сказываются на создании комплексной системы обращения с отходами, улучшении качества оказываемой населению услуги по обращению с ТКО»,– отмечают в облправительстве.

Ани Айвазян