В Краснодаре начались слушания по иску Олега Дерипаски к трем зарубежным изданиям

Краснодарский краевой арбитраж назначил судебное разбирательство по иску бизнесмена Олега Дерипаски к The Times, The Telegraph и The Nation о защите деловой репутации на 25 октября.

Ответчики по исковому заявлению на предварительное заседание не явились.

Адвокат господина Дерипаски Алексей Мельников сообщил, что иск основан, в частности, на том факте, что управление США по контролю за иностранными активами наложило на истца ограничительные меры и включило его в секционный список запрещенных лиц на основании материалов, размещенных в изданиях.

По словам адвоката, в публикациях указанных СМИ сообщается о действиях Дерипаски в деловой жизни, что нанесло ему серьезный ущерб.

«В публикации издания Nation говорится о том, что в Черногории приобретался некий алюминиевый завод. Этот завод приобретался с некими геополитическими целями. Мы считаем, что эти публикации нанесли серьезнейший ущерб моему доверителю. В частности, стоимость его акций после внесения в санкционный список упала наполовину, и он вынужден был отказаться от контроля в некоторых компаниях, в противном случае этим компаниям грозило банкротство», - сообщает Интерфакс со ссылкой на слова адвоката.

Олег Дерипаска также подал иск против министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции, в марте этого года.

Елена Рыжкова