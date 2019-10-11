Полина Гагарина представит в Екатеринбурге новое грандиозное шоу «Обезоружена»

25 октября в Конгресс центре «Екатеринбург-Экспо» Полина Гагарина споет новые песни и всеми любимые хиты в новой масштабной программе «Обезоружена». Концерт пройдет в рамках одноименного тура, в который входит 30 городов.



30 марта отгремел первый стадионный концерт Полины Гагариной в Москве. 12 тысяч человек вытянули счастливый билет, побывав на премьерном показе грандиозного шоу «Обезоружена». Теперь ваша очередь! Станьте частью многотысячного «хора», поющего любимые песни в унисон с Полиной Гагариной.

В рамках тура «Обезоружена – 19/20» насладиться выступлением любимой исполнительницы смогут жители более 30 городов России и Ближнего зарубежья. Фуры современного оборудования, огромная команда профессионалов сделают так, чтобы концерт даже в самом дальнем уголке нашей необъятной Родины прошел на высшем уровне.

Полина и ее команда подготовили шоу, которому нет равных, где известные во всем мире хиты звучат по-новому, а современные диджитал-декорации позволяют показать полноценную концертную программу как на больших, так и маленьких площадках. Зажигательные танцевальные номера, яркие костюмы, интерактивы, живой звук и, конечно же, мощнейший вокал никого не оставят равнодушным.

Полина Гагарина – артистка, покорившая Европу и Китай, завоевавшая сердца миллионов слушателей во всем мире, обладательница уникального голоса, узнаваемого тембра и бешеной энергетики. В ее репертуаре множество музыкальных композиций, получивших престижные награды и премии. В трек-лист нового шоу входят песни, нашедшие отклик в душе слушателей любого возраста и музыкального вкуса. Среди них как новые: «Драмы больше нет», «Обезоружена» и «Выше Головы», «Меланхолия», так и песни, которые звучат на радио и в наушниках поклонников уже не первый год: «Спектакль окончен», «Кукушка», «Нет», «Колыбельная», и др.

Шоу состоится 25 октября в «Конгресс-центре Екатеринбург Экспо».

Стоимость билетов – от 1200 рублей.