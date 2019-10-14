Крупнейший в мире экспортер природного газа переходит на онлайн-оплату таможенных платежей

19 сентября 2019 года ООО «Газпром экспорт» впервые удалённо оплатило экспортную пошлину в момент подачи таможенной декларации. Этот платёж стал пилотным в рамках реализации проекта по переходу с системы оплаты, основанной на авансировании денежных средств, на использование платежного сервиса «Раунд», предоставляемого ООО «Мультисервисная платежная система» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Платёжный сервис предназначен для упрощения процедуры расчетов с таможенными органами и предоставляет возможность совершения оплаты таможенных платежей, взимание которых возложено на ФТС России, в момент подачи таможенной декларации. С использованием защищенных каналов связи оплата может быть проведена из личного кабинета платежного сервиса, программ электронного декларирования или из личного кабинета участника ВЭД на портале ФТС России.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром экспорт» Геннадий Рындин сказал: «Применение этой новации стало продолжением оптимизации процессов администрирования таможенных платежей, а также процессов, связанных с получением дополнительного дохода на остаток временно свободных денежных средств Группы».

Начальник Управления по расчетам и таможенному оформлению ООО «Газпром экспорт» Марина Кублицкая отметила, что применение платежного сервиса «Раунд» для оперативного выполнения обязательств по оплате таможенных платежей в момент подачи декларации позволяет обеспечить гибкость управления «таможенным бюджетом» Общества. Этот сервис повышает эффективность проведения, учета и контроля совершенных платежей, подготовки отчетности.

Комментируя запуск проекта, Заместитель генерального директора ООО «Мультисервисная платежная система» Мария Матвеева сказала: «Кастомизация технологического решения, предназначенного для ООО «Газпром экспорт», велась на протяжении двух лет в ходе нескольких раундов переговоров с компанией-заказчиком, ООО «Газпром экспорт», и банком «Газпромбанк» (Акционерное общество), входящим в группу Газпром. Для успешной реализации проекта была проведена техническая интеграция ООО «Мультисервисная платежная система» с сервисами «Газпромбанк» (Акционерное общество), который в результате стал расчетным центром платежного сервиса «Раунд». Мы надеемся, что внедрение платежного сервиса «Раунд» в работу ООО «Газпром экспорт» будет не только выгодным и удобным для компании, но и послужит новым толчком в развитии инфраструктуры платежного сервиса, ориентированной на потребности пользователей».

Первый вице-президент «Газпромбанка» (Акционерное Общество) Владимир Бусько отметил: «Благодаря профессиональной работе участников процесса нам удалось в короткие сроки успешно пройти все этапы технической интеграции с платежным сервисом «Раунд». В результате «Газпромбанк» (Акционерное общество) стал не только банком-участником платежной системы, но и получил статус банка-расчетного центра. Благодаря этому мы смогли предложить ООО «Газпром экспорт» эффективное нестандартное решение по работе с платежным сервисом «Раунд», учитывающее особые требования клиента. Таможенные карты «Раунд» давно зарекомендовали себя на рынке как надежный и гибкий инструмент, без которого сегодня трудно представить расчеты по таможенным платежам. Мы уверены, что этот продукт будет очень востребован у клиентов банка, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность».

Справка:

ООО «Газпром экспорт» — одна из наиболее успешных и передовых российских компаний, от экспортных поступлений которой в значительной мере зависит наполнение доходной части российского бюджета. В 2018 г. объем поставок природного газа в страны дальнего зарубежья составил 200,8 млрд куб. м.

Поставки природного газа являются важнейшим элементом энергетической безопасности Европы, что доказано более чем 40-летним опытом поставок газа на европейский рынок. Предметом особого внимания руководства «Газпром экспорта» является репутация компании в глазах партнеров и общественности. «Газпром экспорт» в своей работе придерживается принципов социальной ответственности, а также вносит значительный вклад в развитие газовой промышленности и экономики России.

ООО «Мультисервисная платежная система» — оператор таможенных платежей, национально значимая платежная система, предоставляющая участникам ВЭД передовые сервисы по оплате и администрированию таможенных платежей. ООО «Мультисервисная платежная система» - первая компания в России, разработавшая и реализовавшая технологию удаленной оплаты таможенных платежей юридическими и физическими лицами.

«Газпромбанк» (Акционерное общество) — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Газпромбанк (Акционерное общество) занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.